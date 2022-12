18enne morta in casa per un malore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso

Una ragazza di 18 anni, Anisa Mahmic, è morta nella sua casa di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, per un malore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale San Polo di Monfalcone.

La storia di Anisa, Mahmic, 18enne morta in casa per un malore

Anisa Mahmic aveva accusato un malore e per questo si era recata al pronto soccorso con la mamma Mirsada. I medici che l’avevano visitata non avevano riscontrato nulla di anomalo e avevano quindi rimandato a casa la ragazza.

Il malessere era però continuato e per questo, nella notte successiva, era stato chiamato il 118: per la 18enne era però già troppo tardi ed è deceduta per cause naturali.

Sul corpo della ragazza sarà effettuata un’autopsia.

“Una notizia sconcertante” per la comunità di Ronchi

Anisa Mahmic studiava a Gorizia per diventare parrucchiera. La comunità di Ronchi dei Legionari si è stretta intorno ai parenti e agli amici della ragazza.

Il sindaco Mauro Benevenuto ha definito la morte di Mahmic “una notizia sconcertante”. Anche il parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia.

