Incidente sul Grande Raccordo Anulare, una vittima: traffico in tilt

Tragedia a Roma: una persona è morta dopo essere rimasta vittima di un incidente sul Grande Raccordo Anulare.

Al momento, non è ancora nota la dinamica del sinistro stradale.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare, una vittima

Nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre, intorno alle ore 15:00, si è consumato un incidente mortale sul Gra che ha coinvolto diversi veicoli. Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di chiarire la dinamica dei fatti. Intanto, è stata confermata la presenza di una vittima.

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati vigili del fuoco, polizia, carabinieri e il personale dell’Anas, che si è occupto di gestire la viabilità.

La notizia è stata diffusa tramite un post pubblicato sulla pagina Twitter CCISS. “A90-GRA Aurelia-Salaria fine tratto chiuso causa incidente a A90-GRA Svincolo 3: SS2 Via Cassia (Km 12,2) in direzione INTERNA dalle 15:32 del 22 dicembre 2022”.

Corsia chiusa e traffico in tilt

In seguito all’incidente, una carreggiata del Gra è stata chiusa e il traffico si è paralizzato creando disagi alla circolazione. In particolare, è stata disposta la chiusura di un tratto di carreggiata esterna in prossimità del chilometro 12,600 mentre i veicoli sono stati obbligati a imboccare l’uscita obbligatoria su via Cassia.

La situazione, tuttavia, è stata prontamente risolta e, già un’ora dopo il sinistro, la circolazione è stata ripristinatatornando alla normalità. La riapertura del tratto stradale è stata segnalata da Astral Infomobilità.