Incidente sulla SS16bis tra Trani e Bisceglie: un morto e due feriti

Tragico incidente sulla SS16bis, nel tratto fra Bisceglie e Trani: coinvolti un motocarro e un’auto, il cui scontro ha causato un morto e due feriti.

Incidente sulla SS16bis: un morto e due feriti

Una persona ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto intorno alle ore 07:30 di questa mattina, giovedì 22 dicembre. Nello scontro, avvenuto sulla SS16bis nel tratto fra Trani e Bisceglie, in direzione sud, tra Ponte Lame e Capirro, sono stati almeno due i veicoli coinvolti: un motocarro e un’auto.

La strada al momento è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia di Stato e locale, i Vigili del fuoco, e ovviamente i sanitari del 118.

Le condizioni dei feriti

Da un primo bilancio, sarebbero tre le persone coinvolte nell’incidente: attualmente è stato confermato che una è deceduta, una seconda è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta e anche la terza è stata portata via dai soccorsi e condotta nella struttura sanitaria.

La vittima è un uomo di 48 anni, conducente di un treruote, che si è scontrato con un altro veicolo per cause in fase di accertamento.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Le condizioni dei due feriti sono giudicate gravi.