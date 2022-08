Scontro frontale tra due auto sulla Strada Statale 16 Adriatica: due vittime e due feriti

Tragedia in Molise: due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto sulla SS 16 Adriatica.

Nella mattinata di martedì 9 agosto, intorno alle 06:30, un drammatico incidente si è consumato sulla Strada Statale 16 Adriatica, in territorio di Petacciato, in Molise. Il sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente in corrispondenza di una rotatoria: l’impatto è stato talmente violento che le due vetture sono state sbalzate contro il guardrail. Le due auto erano una Golf e una Y10 con a bordo tre giovani.

Il conducente della Golf è deceduto nello schianto. La vittima è stata identificata come Marco Di Palma, un uomo di 48 anni residente a Ferrazzano impiegato come corriere presso una ditta di trasporti. Il 48enne era sposato e aveva due figli. Al momento dell’incidente, si stava recando a San Salvo per questioni di lavoro.

Il sinistro ha causato anche una seconda vittima: si tratta di un giovane di 21 anni originario della Bosnia e residente a Mirabello Sannitico che viaggiava con altri due amici.

Due vittime e due feriti

In seguito al tragico evento, il tratto della SS 16 Adriatica interessato è stato raggiunto da forze dell’ordine e sanitari del 118. I paramedici hanno soccorso di due ragazzi feriti e hanno constatato il decesso delle due vittime, morte sul colpo.

I militari, invece, hanno messo in sicurezza l’area e hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.