Vigonovo (Venezia), 23 nov. (Adnkronos) – Vigonovo, Milano, Trento, Lucca, Siena fino alla punta della Calabria. È un amore che attraversa l’Italia quello per Giulia Cecchettin, 22 anni, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sulle scale del Comune in provincia di Venezia, a pochi passi dalla casa della famiglia della studentessa, un immenso tappeto di fiori bianchi e biglietti copre i gradini.

Un segno di vicinanza e affetto dei tanti concittadini, ma anche di un intero Paese. C’è la "profonda costernazione" espressa dalla provincia di Siena, da Trento arriva un "abbraccio", mentre dalla provincia di Lucca arriva l'affetto per la "dolce Giulia". Rose bianche sono state spedite dalla Calabria, mentre mamma Elena da Milano scrive: "E' da giorni che penso a Giulia, ho un figlio di 13 anni a cui ho raccontato tutto e ogni giorno mi impegno e mi impegnerò per far sì che cresca come un uomo vero".