3Bee, partner della biodiversità di Fantasanremo: impolliniAMO, missione per San Valentino

Prevista anche una missione speciale per San Valentino.

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del Festival della canzone italiana e sta per partire anche il gioco online FantaSanremo. Quest’anno 3Bee, la climate tech company da sempre impegnata nella protezione delle api, è sustainability partner del fantagioco online. Lo scopo è quello di essere portavoce dell’importanza della rigenerazione della biodiversità, coinvolgendo i cittadini e le imprese al grido di #ImpolliniAMO, una missione per la salvaguardia delle api e degli impollinatori.

Un nuovo claim lanciato a poche settimane da San Valentino. Un progetto che si concretizza attraverso alcune iniziative che diventano il simbolo del vero concetto di amore universale verso il pianeta.

“3Bee ha deciso di essere sustainability partner di FantaSanremo perché rappresenta il cambiamento per eccellenza. Grazie al digitale infatti, è stato in grado di trasformare e migliorare un format con una solida tradizione alle spalle. Allo stesso modo, 3Bee sta cambiando il modo in cui si protegge l’ambiente, si analizzano i problemi e si migliora la biodiversità che ci circonda.

La sinergia tra digitale e tecnologia è fondamentale per un futuro connesso in cui le nostre Oasi, dove natura e tecnologia si uniscono, saranno sempre più protagoniste. Convinti che la nostra missione sia un gesto d’amore nei confronti del pianeta Terra, #ImpolliniAMO sarà così anche il nuovo claim che diventa a tutti gli effetti uno slogan di forte sensibilizzazione che sarà protagonista di questo San Valentino e che ci accompagnerà per tutto il 2023.

L’amore in ogni sua forma è un bene prezioso, una risorsa da tutelare e salvaguardare, proprio come la biodiversità, le api e gli impollinatori i. Per questo motivo abbiamo deciso di dare vita a un importante progetto condiviso in cui dobbiamo sentirci tutti coinvolti, cittadini, comuni e aziende virtuose. #Impolliniamo è amore in tutte le sue declinazioni, per se stessi, per l’ambiente, tra genitori e figli, ma anche tra aziende: solo attraverso l’impegno e il contributo dei partner infatti, possiamo arrivare a un cambiamento concreto” ha dichiarato Niccolò Calandri, Ceo di 3Bee.

I fiori sono il simbolo del Festival di Sanremo e una preziosa risorsa per api e impollinatori. Per questo 3Bee, in collaborazione con FantaSanremo, ha creato l’Oasi dei Fiori, in cui pianterà e curerà alberi nettariferi ogni volta che un artista effettuerà azioni sostenibili sul palco dell’Ariston. Quando ciò si verificherà, verrà assegnato il bonus sostenibile 3Bee dal valore di +10 punti. Tutti potranno partecipare adottando alveari e alberi con un semplice click, per proteggere la biodiversità a sostegno delle api e degli impollinatori. I giocatori di FantaSanremo potranno unirsi alla Lega 3Bee e atterrare sull’Oasi dei Fiori tramite la call-to-action impolliniamo. Gli utenti potranno mettersi in gioco con la propria squadra in questa incredibile sfida cercando di accaparrarsi il bonus sostenibile 3Bee grazie alle azioni svolte dagli artisti da loro scelti. 3Bee è partner della biodiversità per le imprese che vogliono impegnarsi per l’ambiente con progetti importanti. In occasione del prossimo San Valentino, 3Bee porterà al centro la biodiversità legata al concetto di amore verso il pianeta, creando una community di persone all’invito #ImpolliniAMO.