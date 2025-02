Nella puntata del 1 febbraio a C'è posta per te America chiede di rivedere suo padre Donato, ma lui la rifiuta dicendo: "Non ci hai rispettati!".

La seconda storia di C’è posta per te, della puntata di sabato 1 febbraio, vede protagonisti America e suo padre Donato con cui non ha rapporti da ben 7 anni. La ragazza vorrebbe riavvicinarsi a lui ma a impedirlo è Mirella, sua moglie.

C’è posta per te, America vuole riallacciare i rapporti col padre Donato, lui chiude la busta per sua moglie: “Voglio rispetto”

A C’è posta per te, nella puntata andata in onda sabato 1 febbraio, si sono scatenate le polemiche e le reazioni del pubblico presente in studio. America chiama a C’è posta per te per rivedere suo padre Donato con cui non ha rapporti da 7 anni. In studio accanto a lei c’è suo marito Gennaro. America sostiene di non sentire né vedere suo padre per colpa della sua attuale moglie, Mirella che non l’ha mai accettata.

Dall’altra parte della busta ci sono Donato e Mirella, che si tengono mano nella mano. “Da quanto è entrata Mirella nella tua vita, è cambiato tutto. Tu sei cambiato verso di noi”, dice America a suo padre.

“Se Mirella non mi accetta, perché non puoi continuare a essere mio papà?”, dice in lacrime la ragazza. Poi si rivolge a Mirella: “Dal primo giorno che mi ha detto di averti conosciuta, io ero felice. Ti ho sempre accettata e trattata bene. Voglio chiederti perché non vuoi che io abbia contatti con mio padre”.

Il motivo della rottura

La discussione che avrebbe portato il padre a interrompere il rapporto con sua figlia America sarebbe legata a un “contratto con Vodafone”. America non poteva intestarsi un telefono per alcuni debiti, così Donato si è offerto di farle da garante. Maria De Filippi ha chiesto a Mirella se sia vero che lei abbia detto ad America: “Sei la rovina di tuo padre!”.

La donna però ha negato: “America dice troppe bugie. Non è vero che non voglio che la frequenti”, risponde la signora. La conduttrice ha anche chiesto a Donato di un incontro con la figlia quattro anni fa davanti a un supermercato. “Gliel’ho detto a mia moglie, io non dico bugie, sono sincero con lei. Ho detto a mia figlia di non pubblicare le foto altrimenti quella là mi menava”, dice Donato, scatenando le risate del pubblico.

Donato chiude la busta: “Ferita profonda, voglio rispetto”

Tra America e Mirella volano accuse, quest’ultima dice che la ragazza non ha mai voluto accettare il rapporto tra Donato e lei, mettendosi sempre in mezzo, perché gelosa. “Non ci ha mai rispettati, è gelosa, mi ha aggredita e offesa. Si metteva in mezzo”, dice Mirella.

Alla domanda di Maria De Filippi, “Possiamo fare pace?”, Donato risponde: “Per me è difficile. Non voglio dividermi da mia moglie”. Ma pronta la risposta della figlia: “Da te non voglio una casa, non voglio una macchina, non ce la faccio più”, dice America in lacrime.

“Mi hai ferito, la mia ferita è profonda e lunga, non è facile. Sono rimasto deluso, devi rispettare mia moglie”, e così Donato ha deciso di chiudere la busta.