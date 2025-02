Ascolti tv: Maria De Filippi trionfa ancora con C’è Posta per Te

Ascolti tv: Maria De Filippi trionfa ancora con C’è Posta per Te

Il programma di Canale 5 conquista il pubblico con numeri in crescita.

Il trionfo di C’è Posta per Te

La serata di sabato 1 febbraio ha visto il trionfo di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi, che ha raggiunto un pubblico di ben 4.864.000 spettatori, con uno share del 31.8%. Questo risultato segna una crescita rispetto alla settimana precedente, confermando la popolarità del format che continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. La De Filippi, con il suo stile inconfondibile, riesce a toccare le corde emotive degli spettatori, rendendo ogni puntata un evento atteso.

La concorrenza e i risultati degli altri programmi

Al secondo posto si posiziona Ora o Mai Più su Rai Uno, condotto da Marco Liorni, che ha raccolto 2.256.000 spettatori e uno share del 16.5%. Nonostante i buoni risultati, il talent show dedicato alle meteore della musica non riesce a competere con il colosso di Canale 5. Altre trasmissioni, come Elsbeth su Rai2 e Tata Matilda su Italia1, hanno ottenuto ascolti più contenuti, rispettivamente 847.000 e 952.000 spettatori.

Analisi degli ascolti nel pre-serale e pomeriggio

Nella fascia del pre-serale, L’Eredità ha totalizzato 2.984.000 utenti nella prima parte, mentre Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.424.000 italiani. Questi dati evidenziano la continua lotta tra i due programmi, entrambi molto amati dal pubblico. Nel pomeriggio, Le Stagioni dell’Amore ha radunato 1.570.000 utenti, mentre Beautiful su Canale 5 ha mantenuto un buon seguito con oltre 2.300.000 spettatori per i suoi episodi. Questi numeri dimostrano come la programmazione pomeridiana continui a essere un momento cruciale per le reti televisive italiane.