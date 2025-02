Nella puntata del 1 febbraio di C’è posta per te Fausto e Lorenzo non si vedono da quasi dieci anni. Il figlio chiude la busta.

A C’è posta per te Fausto vuole riavvicinarsi al figlio Lorenzo, lui chiude la busta: “E’ come un estraneo”

A C’è posta per te si torna a parlare dei rapporti, talvolta difficili, tra un padre e un figlio. Dopo la separazione dalla sua ex moglie, dopo 18 anni di matrimonio, a causa del tradimento di lui, Fausto ha perso i rapporti con suo figlio Lorenzo che all’epoca aveva 13 anni.

Dopo quasi dieci anni di lontananza, Fausto si rivolge a C’è posta per te perché vuole riavvicinarsi a suo figlio Lorenzo. “Mi sono separato da tua madre e non da te”, dice Fausto a suo figlio, con cui non ha più rapporti se non sporadici attraverso messaggi e qualche rara chiamata.

“Sono rimasto deluso da quello che è successo, dal dolore che ha recato a mia madre. Se devo dire la verità, a me un padre non mancava”, risponde Lorenzo rivolgendosi a Maria De Filippi.

Dopo aver ascoltato le parole del padre, Lorenzo dice a Maria De Filippi: “È diventato un estraneo nella mia vita, non saprei dire se ho voglia di colmare questo senso di estraneità”, ha detto Lorenzo, prima di chiudere la busta.

Il ragazzo ha spiegato cosa lo ha spinto ad accettare l’invito di C’è posta per te: “Volevo solo vedere cosa avesse da dirmi, ha saltato delle tappe fondamentali della mia vita, 9-10 anni sono tantissimi. Ho bisogno di metabolizzare e pensarci”.

Il lieto fine non è arrivato come speravano anche i telespettatori, anche se il motivo della chiusura della busta non si è capito nel profondo. La padrona di casa Maria De Filippi, però, è riuscita a strappare a Lorenzo la promessa che questo gesto di suo padre Fausto possa essere l’inizio del recupero di un rapporto magari in futuro, quando deciderà di rivederlo e “perdonarlo”.