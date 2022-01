A Parigi la mascherina non è più obbligatoria (all’aperto)

Milano, 14 gen. (askanews) – Il tribunale amministrativo di Parigi ha sospeso il decreto prefettizio che rende obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto a Parigi dal 31 dicembre.

Ma cosa dicono i parigini?

Claire, consulente:

“Sì, ho visto ieri sera che era stato revocato. Non è che la indossassi benissimo prima, quando ero in bici, ma in realtà ho visto che a Parigi non era più obbligatoria, quindi bene. Adesso ci provo da metterla quando sono con tante persone, dopo la scuola o cose del genere, ma almeno in bici, nei lunghi viaggi non ne ho più bisogno”.

Questa decisione arriva all’indomani di quella del Tribunale Amministrativo di Versailles, che aveva sospeso un decreto simile, ritenendo che il provvedimento comportasse “un attacco eccessivo, sproporzionato e inopportuno (…) alla libertà individuale”.

Una decisione strana all’emergere della variante Omicron e al moltiplicarsi di casi, che però piace ai parigini.