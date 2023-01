A Porta a Porta parla Volodymyr: Bruno Vespa ha intervistato Zelensky a Kiev

L’autore della stessa non è certo tipo che possa definirsi un “novellino” degli scoop, perciò non stupisce più di tanto che a Porta a Porta di martedì 17 gennaio parli Volodymyr e che Bruno Vespa abbia intervistato Zelensky, stavolta a Kiev.

Il giornalista e conduttore ha avuto un lungo faccia a faccia con il presidente dell’Ucraina e ci ha pensato un goloso tweet-esca di Vespa a creare il giusto clima di aspettativa per l’imminente serata di Rai 1.

Bruno Vespa ha intervistato Zelensky a Kiev

Ecco cosa ha scritto Bruno Vespa sul suo account: “Un’ora di conversazione a Kiev con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky , mentre suonavano le sirene dell’allarme”.

E ancora: “La sua famiglia, i suoi sogni, la volontà di combattere fino alla vittoria, gli apprezzamenti all’Italia e a Giorgia Meloni, martedì sera a Porta a Porta”.

Il precedente ma in collegamento

Il 12 maggio scorso sempre in Rai, sempre da Vespa e sempre a Porta a porta ma in collegamento era andata in onda la prima intervista del presidente ucraino a una tv italiana dall’inizio della guerra, guerra che allora era iniziata da tre mesi.

Già allora Zelensky aveva detto che “non devono esserci ultimatum” ed aveva ringraziato, l’Italia, stesso paese ma con altro premier: “Sono molto grato a Draghi e felice che l’Italia abbia adottato le sanzioni europee”.