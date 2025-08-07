Il sogno del Ponte sullo Stretto rivive tra affetto e memoria: Marta Fascina omaggia Berlusconi con un video e parole cariche di significato.

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Marta Fascina torna a far parlare di sé con un nuovo omaggio al leader di Forza Italia. Sul suo profilo social ha condiviso un video, accompagnato da una dedica che ha subito attirato l’attenzione: “A te che lo hai sognato”. Un messaggio rivolto non solo all’uomo che ha segnato un’epoca politica, ma anche a chi ha creduto nel suo progetto, nel suo carisma e nella sua visione.

Un ricordo che mescola affetto personale e identità politica, in un momento in cui l’eredità berlusconiana continua a far discutere.

Marta Fascina: un profilo silenzioso, ma carico di memoria

Marta Fascina non rilascia dichiarazioni pubbliche, non interviene nei dibattiti, né concede interviste. Eppure, il suo profilo Instagram parla chiaramente: ogni post è un tributo a Silvio Berlusconi. Dai compleanni trascorsi agli anniversari, dalle immagini d’archivio ai video della lunga parabola politica del “Cavaliere”, tutto ruota intorno alla sua figura.

L’approvazione definitiva del progetto per il Ponte sullo Stretto, avvenuta il 6 agosto con il sostegno del governo e la firma del ministro Matteo Salvini, ha riacceso in lei un’emozione forte, che unisce sentimento privato e memoria politica. Così, l’ex compagna di Berlusconi – oggi deputata di Forza Italia – ha pubblicato un filmato che ritrae il leader mentre parlava con enfasi di quell’infrastruttura.

“A te, amore mio…”, l’omaggio di Marta Fascina a Silvio Berlusconi

Nel video rilanciato da Fascina, Silvio Berlusconi definiva il Ponte di Messina “una priorità assoluta”, non solo per unire Calabria e Sicilia, ma anche per completare uno dei principali corridoi europei del traffico ferroviario e autostradale. Ricordava come i suoi governi avessero già pianificato l’opera, reperito i fondi e assegnato l’appalto a una grande impresa italiana, prima che tutto venisse interrotto — due volte — da esecutivi di centrosinistra. Ma si diceva fiducioso: “Questa volta non ci fermeranno”, affermava nel filmato, sottolineando che, con la vittoria elettorale del centrodestra, il progetto avrebbe finalmente preso il via.

Marta Fascina accompagna il video con un messaggio personale e simbolico: “A te, amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!”, seguito da un cuore rosso e il simbolo dell’infinito.