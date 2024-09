Marta Fascina ha comprato casa dai figli di Silvio Berlusconi, a Milano 2, in uno dei palazzi di sua proprietà. Il prezzo è da capogiro.

Marta Fascina compra casa dai figli di Berlusconi

Marta Fascina ha acquistato casa e garage a Milano 2, in uno dei palazzi che erano di proprietà di Silvio Berlusconi. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, secondo il quale l’affare con i venditori, ovvero i cinque figli del Cavaliere, si è concluso nella villa di Arcore alla fine del mese di luglio, con il notaio Arrigo Roveda, storico professionista di casa Berlusconi, che aveva curato anche l’apertura del testamento che assegnava alla donna 100 milioni.

Marta Fascina compra casa: dettagli e prezzo

La casa acquistata è un appartamento situato in una palazzina di dieci piani nel viale principale che attraversa Milano 2, composto da ingresso, soggiorno-sala da pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, un terrazzo, due balconi, cantina e un box di 45mq. Marta Fascina, che non risulta possedere altre case, si è presentata con sei assegni circolari Intesa Sanpaolo, per un totale di 1,2 milioni di euro, compresi 20 mila euro per i mobili già presenti nell’appartamento, grande ben 250 metri quadri. Non sarà lei a vivere in questo appartamento, ma il fratello Claudio, che lavora da poco tempo nel gruppo Mediaset. A vendere è stata l’immobiliare Idra, confluita in Fininveste Real Estate.