A1 Life, misure efficaci per la gestione delle spese

Nell’attuale contesto di incertezza economica e occupazionale, diventa sempre più essenziale attuare un’attenta protezione, in modo da ottenere la tranquillità di cui si ha bisogno e garantire a tutta la famiglia di soddisfare necessità e ambizioni personali. Lavoro, casa, salute e istruzione sono alcuni degli ambiti più importanti da salvaguardare e per farlo in maniera veramente efficace è necessario rivolgersi a validi consulenti assicurativi, in grado di delineare le soluzioni più adeguate.

La difficoltà di coprire le spese

La vita di tutti i giorni costringe a gestire un gran numero di spese fisse e ricorrenti, tra mutui, bollette e tanto altro. Per dare un’idea del problema, il 39% dei partecipanti a un’indagine svolta dalla Consob riferisce di fare fatica a coprire queste voci del bilancio familiare.

Fonte: “Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane – Attitudini e profili comportamentali” – Survey Consob 2021)

Un altro dato interessante riguarda l’istruzione dei figli, che si rivela spesso essere fonte di soddisfazioni ma anche di ingenti esborsi economici. Secondo una stima, in 5 anni una famiglia residente in Puglia, con Isee dai 25.000 ai 30.000 euro, dovrebbe investire ben 54.538 per il mantenimento di un figlio mentre svolge gli studi in Medicina a Milano, optando per una sistemazione in residenza universitaria e per i pasti in mensa. (Simulazione fatta con lo strumento elaborato da Il Sole 24 Ore con Epheso)

Come far quadrare i conti con la giusta programmazione

Questi numeri sono preoccupanti, ma non serve farsi prendere dal panico; al contrario, è più utile affidarsi a esperti del settore come A1 Life, una delle società leader in Italia in intermediazione assicurativa, per attuare una programmazione sul medio-lungo termine. I suoi consulenti attuano, infatti, accurate analisi della situazione del cliente, considerando sia i costi fissi che eventuali spese impreviste, dovute, per esempio, alla necessità di riparare la macchina o di effettuare dei lavori in casa dopo la rottura di una tubatura. Inoltre, prima di delineare un piano di risparmio vengono prese in considerazione le aspettative per il futuro e le attuali risorse economiche, in modo da pianificare soluzioni facilmente abbordabili e gestibili senza incrinare il tenore di vita.

Soluzioni integrative per la sanità e la pensione

All’interno dei prodotti disponibili, un ruolo particolarmente rilevante ricoprono le misure a tutela della salute di ciascun componente della famiglia. Uno dei beni più preziosi rischia infatti di non essere salvaguardato a dovere se ci si affida solo alla sanità pubblica, caratterizzata da tempi di attesa anche molto lunghi per screening, visite o terapie. Forme di sanità integrativa diventano quindi indispensabili per assicurare le corrette pratiche preventive e gli eventuali trattamenti necessari, evitando code e infinite liste di attesa e con accesso alle migliori strutture specialistiche presenti sul territorio.

Pensando al proprio futuro, un’altra soluzione molto diffusa riguarda la realizzazione di una pensione integrativa, che permetta di ottenere un’entrata extra rispetto a quella della previdenza pubblica, nella maggior parte dei casi insufficiente a garantire sicurezza economica dopo che si è smesso di lavorare.

Queste e altre proposte possono essere valutate grazie a consulenti assicurativi di alto livello, a disposizione per trasmettere la consapevolezza dei rischi a cui si può andare incontro e le più efficaci misure di protezione.