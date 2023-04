Abbandona i figli in strada per fare un dispetto alla moglie: “Ho solo sbagliato indirizzo”

Abbandona i figli in strada per fare un dispetto alla moglie: “Ho solo sba...

Abbandona i figli in strada per dispetto alla moglie ma lui dice che quella era casa dei suoceri e che aveva chiamato

Dopo quello sconcertante episodio in Lombardia in cui lui abbandona i figli per strada per fare un dispetto alla moglie ha detto: “Ho solo sbagliato indirizzo”. L’uomo accusato di quel gesto ha spiegato che quel gesto compiuto di notte sarebbe scaturito da una distrazione. “Distrazione” che lo ha portato a lasciare soli in strada e di notte i figli su un marciapiede nel quartiere di Urago Mella a Brescia, Insomma, lui pensava che quella fossa casa dei suoceri che invece vivono dall’altra parte della città.

Abbandona i figli in strada per dispetto alla moglie

E i quattro minori fra cui due bimbi in fasce e seggiolone sono rimasti per più di mezzora sull’asfalto, al freddo. Le urla avevano poi allarmato i residenti che avevano chiamato i carabinieri della stazione di Brescia. Per l’uomo è scattata una denuncia per per abbandono di minori. Ma perché il 25enne ha fatto quella cosa?

Le liti della coppia e le indagini

Accertamenti non ufficiali direbbero che all’origine di tutto ci sia uno screzio tra giovanissimi genitori, divisi tra le origini in Italia e il lavoro da operai in Germania. I due litigherebbero spesso e ad oggi sulla coppia sono in corso delle indagini. Dal canto suo il padre sembra voler sminuire il suo gesto ed ha dichiarato ai militari di aver lasciato i bambini sotto casa di quella che credeva essere l’abitazione dei suoceri: “Avevo subito avvertito la madre di scendere a prenderli“.