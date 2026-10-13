Una donna ha scoperto un neonato avvolto in un sacchetto in una via di Cinisello e, grazie al rapido intervento, il piccolo è ora in cure intensive ma stabile.

Nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre una passeggiata quotidiana si è trasformata in una scena drammatica a Cinisello Balsamo. Una donna, accompagnata dal suo cane, ha avvertito dei vagiti provenire dal suolo di via Ortigara, intersecata da via Pasubio, nelle immediate vicinanze della parrocchia della Santa Famiglia.

Avvicinandosi, ha scoperto un sacchetto di plastica contenente un neonato di circa quattro chili, ancora avvolto in un telo e con la placenta ancora attaccata.

Il piccolo, nudo e privo di coperture, era immerso in un contesto freddo che ha provocato una lieve ipotermia. La donna, che lavora nel settore scolastico, ha coperto immediatamente il bambino con il proprio maglione e ha chiamato il 112, ricevendo istruzioni per mantenere il neonato sveglio fino all’arrivo dei soccorsi.

Il ritrovamento del neonato in via Ortigara

Come è avvenuta la scoperta

Secondo le testimonianze, il sacchetto era posato sotto un albero, accanto a una busta di plastica abbandonata. All’interno dei rifiuti si notava sangue e parti di placenta, segni di un parto avvenuto poche ore prima. Un volontario dell’Auser, Eros Tasinato, è accorso sul posto per assistere la signora, mentre le forze dell’ordine di Cinisello Balsamo hanno subito isolato la zona per raccogliere le prime testimonianze.

Il pronto soccorso e le cure ospedaliere

Il *servizio d’emergenza* ha inviato un’automedica e un’ambulanza in codice rosso verso l’ospedale Niguarda di Milano. All’arrivo, il neonato è stato accolto dal reparto di Neonatologia e dalla Terapia Intensiva Neonatale. I medici hanno riscaldato il bambino, fornito un leggero supporto respiratorio e monitorato costantemente i parametri vitali. Dopo gli accertamenti, l’ospedale ha comunicato che il piccolo è in discrete condizioni generali di salute e resterà sotto stretta osservazione per almeno 15 giorni.

Indagini e reazione delle istituzioni

Le volanti del commissariato di Cinisello Balsamo, insieme alla Squadra Mobile della Questura di Milano, hanno avviato le indagini. Sono state visionate le telecamere di controllo del territorio per ricostruire i movimenti della mattinata e individuare eventuali testimoni. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha espresso il proprio sconcerto sui canali social, definendo il gesto “disumano” e invitando chi si trovi in difficoltà a ricorrere ai numerosi servizi sociali e alle associazioni del territorio. Ha inoltre ringraziato la donna che ha allertato i soccorsi, i sanitari e le Forze dell’Ordine per la prontezza dimostrata.

Nel frattempo, il caso resta aperto: le autorità continuano a raccogliere informazioni per identificare la madre e capire le motivazioni dietro l’abbandono. La comunità di Cinisello Balsamo, già nota per la sua rete di volontariato, si è mobilizzata per offrire supporto al neonato e alle famiglie in difficoltà, ribadendo che “siamo qui, sempre, per tutti”.