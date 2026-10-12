Un bambino di cinque anni è stato investito da un’auto a Gallarate, in provincia di Varese, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 ottobre. Il piccolo ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in condizioni gravissime. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Bambino di 5 anni investito a Gallarate, è gravissimo: trasferito in elisoccorso a Bergamo

L’allarme è scattato poco dopo le 16:30 in via Vittorio Arconti, nel quartiere di Cedrate, all’altezza del civico 27. Per cause ancora da accertare, il piccolo è stato investito da un’automobile condotta da una donna di 80 anni. Come riportato da Tgcom24, le condizioni del bambino sono apparse subito molto serie e hanno richiesto un intervento sanitario tempestivo.

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa di Busto Arsizio e Gallarate, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Milano. Dopo le prime cure, il piccolo è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato per i traumi multipli riportati nell’impatto. Le sue condizioni restano gravissime.

Soccorsa anche la conducente, indagini sulla dinamica dell’incidente

Nell’incidente pare sia stata assistita anche la donna di 80 anni che si trovava alla guida dell’auto. L’anziana, che avrebbe accusato un malore, è stata accompagnata in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate in codice verde. Intanto, i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto.

Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine hanno provocato pesanti disagi alla circolazione, con il traffico bloccato in via Arconti e rallentamenti in via 24 Maggio e lungo viale Lombardia. La presenza di ambulanze, automedica ed elisoccorso ha reso necessaria una gestione complessa della viabilità, mentre gli agenti erano già impegnati per altri incidenti avvenuti in città.