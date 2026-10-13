Il Nikkei registra una perdita del 0,78% e il Brent supera i 105 dollari, mentre lo yen rimane stabile sul dollaro.

Il mercato giapponese riprende le contrattazioni dopo la festività nazionale della scorsa giornata. Gli investitori, già soggetti a cautela per l’andamento globale, osservano con attenzione le aperture di Tokyo, dove le notizie internazionali e i movimenti sui fronti delle materie prime hanno un impatto immediato. In questo contesto, le performance dei titoli dei semiconduttori e le aspettative sugli utili bancari si intrecciano con le tensioni geopolitiche che influenzano il prezzo del petrolio.

Il Nikkei scende del 0,78% dopo la festa nazionale

All’apertura della settimana, l’indice di riferimento Nikkei ha perso 0,78% toccando quota 68.492,11. La perdita corrisponde a 538 punti segnando il primo calo dopo la pausa festiva. Il ribasso è stato alimentato soprattutto dalla vendita dei titoli dei semiconduttori sul Nasdaq dove gli operatori hanno reagito a dati di vendita più deboli rispetto alle previsioni.

Parallelamente, i partecipanti al mercato attendono i risultati trimestrali delle grandi banche giapponesi, il cui impatto potrà dare una ulteriore direzione alle quotazioni.

Pressioni sui titoli dei semiconduttori

Il settore dei semiconduttori è stato al centro dell’attenzione negli ultimi mesi, con una forte volatilità legata alla domanda globale di chip. Le recenti contrazioni di prezzo hanno spinto gli investitori a ridurre le posizioni su titoli chiave, trascinando al ribasso anche il mercato giapponese più ampio.

Questa dinamica è stata accentuata dalle notizie provenienti dagli Stati Uniti, dove il Nasdaq ha mostrato una tendenza al ribasso, facendo da effetto domino sull’indice Nikkei. L’analisi tecnica suggerisce che, finché non emergerà un segnale di stabilità in questo comparto, la pressione negativa potrebbe continuare.

Il prezzo del petrolio spinge al rialzo il mercato energetico

Nel frattempo, il Brent ha superato la soglia dei 105 dollari al barile spinto dalle crescenti tensioni in Medio Oriente. L’aumento del prezzo del petrolio non solo influisce sui costi di produzione, ma anche sui margini di profitto delle aziende energetiche quotate a Tokyo. Gli operatori di mercato hanno quindi dovuto bilanciare le preoccupazioni legate al settore dei semiconduttori con le opportunità offerte dalle società del comparto energetico, creando un quadro di incertezza diffusa.

Il valore dello yen rispetto a dollaro ed euro

Sul fronte dei cambi, lo yen si è mantenuto stabile rispetto al dollaro quotandosi a 158,40 per unità monetaria statunitense. Tuttavia, la moneta giapponese ha mostrato un rafforzamento nei confronti dell’euro raggiungendo 176,80. Questa divergenza riflette le differenti dinamiche di rischio percepite dagli investitori: mentre il dollaro ha subito pressioni a causa dell’aumento del prezzo del petrolio, l’euro ha risentito di fattori interni al continente. La stabilità dell’yen rispetto al dollaro potrebbe sostenere gli esportatori giapponesi, ma l’apprezzamento rispetto all’euro potrebbe ridurre la competitività dei prodotti destinati al mercato europeo.

La prossima settimana sarà cruciale per verificare se le pressioni attuali si attenueranno in seguito ai risultati bancari o se nuovi sviluppi geopolitici continueranno a influenzare i mercati internazionali.