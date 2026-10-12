L’Italia sta affrontando un cambiamento climatico che vira verso l’autunno vero e proprio nonostante in alcune città vi sono ancora temperature miti e sprazzi di bel tempo che permettono a chi ha la fortuna di stare in spiaggia a godersi l’ultimo sole del 2026. In altre località lo sbalzo è stato repentino e si è dovuto fronteggiare l’arrivo dirompente dell’autunno frutto del cambiamento climatico.

Dal nord al centro domina il bel tempo

Analizzando la mappa del nostro paese per la giornata di domani, 13 ottobre dal nord al centro, sino a Roma ed addirittura arrivando a lambire il Molise, il tempo sarà prevalentemente sereno e si escludono rovesci a dimostrazione che l’alta pressione è ancora presente su buona parte del territorio.

Questo non significa automaticamente temperature gradevoli per un ampio spettro di ore ma piuttosto la preparazione ad un calo rapido tra le ore mattino-pomeridiane e quelle serali. Difatti già nei giorni precedenti si è avuto un assaggio di quanto potesse essere rapido, cogliendo molti alla sprovvista per l’abbassamento dei gradi centigradi.

Allerta meteo, previsti temporali in diverse zone d’Italia

Se come anticipato dal nord al centro la situazione è positiva e non si avranno precipitazioni, devono stare attenti le regioni meridionali, come riporta la Protezione Civile nella sua mappa aggiornata, l’allerta gialla interesserà le aree dal gargano, il Salento, l’area del Matese e del Cilento sino a scendere per il versante tirrenico centro settentrionale giungendo al versante jonico sia settentrionale che meridionale.

Trattandosi di allerta gialla gli episodi saranno non molto frequenti ma di notevole intensità, il tutto abbinato ad una pesante siccità dei mesi passati potrebbe dar vita ad allagamenti i cui effetti sono stati evidenti nel meridione gli scorsi giorni, di conseguenza la paura resta nelle persone e serve attenzione nelle varie attività all’aperto che si andranno a compiere.