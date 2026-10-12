Una famiglia in Guatemala è passata dalla disperazione allo stupore in poche ore. Una ragazza di 15 anni, considerata morta, si è risvegliata durante il suo funerale, mentre era nella bara.

Una vicenda sconvolgente ha coinvolto una famiglia in Guatemala, dove una ragazza di 15 anni si è risvegliata all’interno della propria bara mentre parenti e conoscenti erano riuniti per la veglia funebre. La giovane, identificata come Yuleidy Ixcotoyac, era stata creduta morta dal padre dopo aver perso conoscenza durante un malore.

L’episodio è avvenuto nel villaggio di El Jocote, nel dipartimento di Quiché, e ha suscitato grande stupore tra i presenti. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media locali, la ragazza sarebbe rimasta priva di conoscenza per diverse ore prima di riprendere i sensi. Un elemento fondamentale è che, prima dell’organizzazione della veglia, la sua morte non era stata accertata da un medico: la giovane non era infatti arrivata in ospedale.

Il malore durante il viaggio verso il centro sanitario

A raccontare quanto accaduto è stato il padre della ragazza, Abraham Ixcotoyac, in un’intervista all’emittente locale TV Sac. Secondo il suo racconto, Yuleidy aveva accusato un malore nelle prime ore del mattino e aveva perso conoscenza mentre lui la stava accompagnando in automobile verso una struttura sanitaria.

“Lei è uscita incosciente da qui di casa, la stavo portando in ospedale“, ha spiegato l’uomo. Durante il tragitto, nei pressi del municipio di San Pedro Jocopilas, il padre avrebbe notato che la figlia non respirava e non riusciva a rilevarle il polso. Convinto che fosse morta, ha interrotto il viaggio senza raggiungere un ospedale e si è rivolto a un’impresa funebre per procurarsi una bara.

La ragazza è stata quindi riportata a casa, dove familiari, vicini e conoscenti si sono riuniti per la veglia. Non essendo stata visitata da un medico, tuttavia, non era stata accertata ufficialmente la morte né chiarita la causa del malore.

Il risveglio nella bara e lo stupore dei familiari

Dopo diverse ore, durante la cerimonia funebre, alcuni presenti hanno notato dei movimenti all’interno della bara. La madre della ragazza avrebbe osservato per prima i segnali, richiamando l’attenzione degli altri familiari. Poco dopo, Yuleidy ha ripreso conoscenza e si è sollevata nel feretro, lasciando tutti i presenti increduli.

Le immagini dell’accaduto, diffuse sui social network, mostrano alcune persone avvicinarsi alla giovane per aiutarla a uscire dalla bara e prestarle soccorso. La famiglia, passata in pochi istanti dal dolore alla sorpresa, ha accolto con sollievo il risveglio della quindicenne.

Secondo le informazioni riportate dai media, la ragazza è cosciente e sta recuperando le forze. Restano però da chiarire le cause della perdita di conoscenza e le condizioni mediche che hanno portato i familiari a ritenerla morta. Al momento, non risultano pubbliche valutazioni sanitarie ufficiali che spieghino l’episodio. La vicenda sottolinea l’importanza di richiedere immediatamente assistenza medica in caso di perdita di coscienza e di non considerare una persona deceduta senza una verifica da parte di personale qualificato.