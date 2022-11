Il deputato dell’alleanza Sinistra Italiana-Verdi Aboubakar Sumahoro ha deciso di autosospendersi dal suo gruppo parlamentare a causa delle vicende giudiziarie che stanno affrontando la moglie e la suocera.

La notizia è stata annunciata da Angelo Bonelli, leader dei Verdi, e da Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. I due politici hanno incontrato il loro Onorevole ed hanno parlato a lungo della vicenda che sta tristemente affrontando la famiglia di Soumahoro. Il deputato dell’alleanza non era costretto al ritiro dato che lui non è mai stato menzionato dalla procura e dagli inquirenti.

Nonostante ciò Soumahoro ha mostrato rispetto per le istituzioni ed ha deciso spontaneamente di autosospendersi dal gruppo parlamentare all’opposizione alla Camera dei Deputati.

Queste sono le parole di Bonelli, Fratoianni e Zanella, capogruppo dell’alleanza alla Camera:

Poi hanno concluso dichiarando:

“Rispettiamo questa scelta che seppur non dovuta mostra il massimo rispetto che Aboubakar Soumahoro ha delle istituzioni e del valore dell’impegno politico per promuovere le ragioni delle battaglie in difesa degli ultimi che abbiamo sempre condiviso con Aboubakar. Siamo fiduciosi, considerato quanto riferitoci, che la vicenda possa essere chiarita in tempi rapidi e senza alcuna ombra”.