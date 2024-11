Il clima teso nella quinta puntata di X Factor

La quinta puntata di X Factor, andata in onda su Sky Uno, ha visto i concorrenti rimasti in gara presentare per la prima volta i loro inediti. Tuttavia, l’atmosfera si è infuocata quando i giudici Jake La Furia e Achille Lauro hanno avuto un acceso scambio di opinioni riguardo al brano dei Punkcake, intitolato Gloom. La discussione ha messo in evidenza le divergenze di giudizio tra i due, creando un momento di tensione che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Le critiche di Achille Lauro ai Punkcake

Durante la puntata, Lauro ha espresso il suo disappunto sul fatto che i Punkcake non sembrano mai discostarsi dal loro stile consolidato. Ha sottolineato come, a differenza dei suoi Patagarri, che avevano ricevuto critiche per la loro proposta musicale, i Punkcake continuino a riproporre un genere che non evolve. Le sue domande a Jake La Furia hanno acceso ulteriormente il dibattito: “Come collochi i Punkcake nel mercato discografico?” e “Perché i Patagarri sono criticati mentre i Punkcake no?”. Queste affermazioni hanno suscitato la reazione immediata di La Furia, che ha difeso la band, sottolineando i rischi che hanno preso nel loro percorso musicale.

La difesa di Jake La Furia e l’intervento di Manuel Agnelli

Jake La Furia ha risposto in modo piccato, accusando Lauro di non aver fornito argomentazioni musicali valide e di cercare solo di favorire i suoi artisti. La tensione è aumentata quando Manuel Agnelli è intervenuto per difendere i Punkcake, evidenziando come artisti con uno stile simile stiano attualmente dominando le classifiche. La Furia ha continuato a criticare Lauro, affermando che le sue parole erano più un tentativo di manipolare il pubblico che un’analisi obiettiva della musica in gara.

Le esibizioni e l’eliminazione di Lowrah

Oltre alle polemiche tra i giudici, la puntata ha visto anche esibizioni di cover da parte dei concorrenti. Tuttavia, il momento clou è arrivato con l’eliminazione di Lowrah, che ha ricevuto il minor numero di voti. Dopo una sfida al ballottaggio con i Punkcake, la decisione finale è stata affidata ai giudici, che hanno scelto di eliminare Lowrah, lasciando Paola Iezzi senza concorrenti. Questo episodio ha messo in luce non solo le dinamiche interne del programma, ma anche le sfide che i concorrenti devono affrontare per emergere in un contesto così competitivo.