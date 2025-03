Una situazione insostenibile per gli studenti con disabilità in una scuola romana.

Un problema di accessibilità persistente

Alla scuola media Fratelli Bandiera di Roma, la questione dell’accessibilità per gli studenti con disabilità è diventata un tema di grande preoccupazione. Una bambina in sedia a rotelle si trova costretta a vivere una situazione di isolamento e difficoltà quotidiana a causa di un montacarichi guasto. Questo problema, che si protrae da sette mesi, ha reso impossibile l’accesso all’aula principale e alla mensa, creando un ambiente scolastico non inclusivo e inadeguato.

Le segnalazioni ignorate

Nonostante le numerose segnalazioni da parte di genitori e insegnanti, il problema dell’accessibilità non è stato risolto. Le mamme degli altri alunni hanno proposto di raccogliere fondi per acquistare una nuova pedana, ma i tentativi sono stati vani. La frustrazione è palpabile: “Sono sette mesi che non funziona, io la prendo in braccio e la porto su, se no prendiamo l’ascensore ma anche quello si rompe spesso e lei rimane da sola”, racconta il padre della piccola. Questa testimonianza mette in luce non solo la difficoltà fisica, ma anche l’impatto emotivo che una situazione del genere può avere su un bambino e sulla sua famiglia.

Un appello alla responsabilità

La situazione alla scuola Fratelli Bandiera è un chiaro esempio di come l’accessibilità scolastica sia ancora un tema trascurato in molte istituzioni. È fondamentale che le autorità competenti prendano coscienza di queste problematiche e agiscano tempestivamente per garantire un ambiente scolastico inclusivo per tutti. La mancanza di interventi adeguati non solo compromette il diritto all’istruzione, ma mina anche la dignità e il benessere degli studenti con disabilità. È tempo di un cambiamento reale e significativo.