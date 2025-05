Milano, accoltellamento in centro: ragazzo e cane in gravi condizioni

Un grave episodio di violenza ha scosso Milano: un ragazzo e il suo cane rottweiler sono stati accoltellati durante un’aggressione in strada. Le vittime, secondo le prime ricostruzioni, cercavano di sfuggire a un gruppo di almeno tre uomini. La dinamica e le motivazioni dell’accoltellamento sono ancora al vaglio degli investigatori, mentre le condizioni di entrambi restano molto critiche.

Accoltellamento in centro a Milano: le indagini

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio a Milano, un ragazzo di origini egiziane e il suo rottweiler sarebbero stati feriti da coltellate. L’uomo che ha prestato soccorso al ragazzo e al suo cane sarebbe un ventenne, anch’egli di origine egiziana, connazionale della vittima. Secondo il suo racconto, i due stavano fuggendo da tre uomini, anche se non è chiaro se tra questi vi fosse effettivamente l’aggressore responsabile delle ferite.

Le autorità stanno tuttora conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.

Accoltellamento in centro a Milano: ragazzo in gravi condizioni, ferito anche il cane

Un passante, che si trovava a bordo di una Volkswagen Golf grigia in viale Vittorio Veneto, avrebbe notato il ragazzo e il cane sanguinanti sul marciapiede e li avrebbe soccorsi caricandoli sull’auto per portarli rapidamente all’ospedale Fatebenefratelli. All’arrivo, il giovane si sarebbe accasciato e avrebbe perso conoscenza, venendo subito preso in cura dal personale sanitario, mentre il cane, in condizioni critiche, sarebbe stato trasportato con urgenza in taxi presso la clinica veterinaria Sant’Angelo.

Il ragazzo avrebbe dichiarato di avere tredici anni, ma secondo i medici la sua età sarebbe stimata tra i 25 e i 30 anni. Dopo il ricovero, il giovane sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non sono ancora disponibili aggiornamenti sulle sue condizioni e quelle del cane.