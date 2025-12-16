“Morto accoltellato a scuola”, aggressione spaventosa ad un bambino: bilancio drammatico

Un bambino è stato accoltellato a scuola nel distretto di Odintsovo, vicino a Mosca, in un episodio di violenza che ha scosso l’intera comunità. L’aggressione è avvenuta all’interno dell’istituto Uspenskaya, le autorità hanno confermato un arresto e avviato le indagini per omicidio.

Aggressione mortale in una scuola in Russia: indagini e conseguenze

Le forze dell’ordine e la commissione investigativa hanno immediatamente aperto un fascicolo per omicidio e tentato omicidio, presidiando la scuola e svolgendo rilievi scientifici all’interno dell’istituto.

Gli studenti sono stati evacuati e accolti in un centro giovanile situato di fronte alla scuola.

La Procura ha avviato una verifica sulle misure di sicurezza dell’istituto, mentre la garante per l’infanzia della regione di Mosca ha assicurato supporto psicologico alle famiglie e ai minori coinvolti per aiutarli a superare il trauma.

Un episodio di violenza sconvolgente ha colpito la Russia: un bambino di dieci anni è stato ucciso da un compagno di scuola 15enne all’interno della scuola Uspenskaya, situata nel villaggio di Gorki-2, nel distretto urbano di Odintsovo, a pochi chilometri da Mosca.

Secondo la ricostruzione delle autorità, come riportato dall’agenzia TASS, l’adolescente avrebbe prima aggredito una guardia giurata, spruzzandole contro uno spray urticante, per poi colpire il bambino con un coltello. Le ferite riportate dal piccolo si sono rivelate fatali, come confermato dai medici intervenuti sul posto.

“La polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate”, ha dichiarato la polizia locale su Telegram.

🔴🇷🇺 ALERTE INFO- Attaque au couteau dans une école de la banlieue de Moscou : un adolescent a poignardé mortellement un enfant de 10 ans après avoir neutralisé la sécurité au gaz poivré. #Russie #Moscou #Russia #Moscow #Urgent

pic.twitter.com/550NEArAlq — Media Express (@media_express_e) December 16, 2025

Bambino di 10 anni accoltellato a scuola: l’identità dell’aggressore arrestato

Come riferito dalle forze dell’ordine a Interfax, l’aggressore è stato arrestato e sottoposto a controlli di sanità mentale. APA News riporta che l’aggressore è stato identificato come un quindicenne di nome Timofey K., studente del nono anno presso la scuola Uspenskaya. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’attacco il ragazzo indossava una maglietta con la scritta “Nobody’s life is important”.