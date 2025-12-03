Accordo Farmaceutico del Regno Unito: Un Modello Innovativo per l'Europa nelle Sfide Commerciali

Il recente accordo tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, che prevede un incremento del 25% nella spesa per nuovi farmaci, solleva interrogativi significativi riguardo alla competitività dell’industria farmaceutica europea. Con questa intesa, le aziende farmaceutiche britanniche hanno ottenuto tre anni di esenzione da tariffe sui prodotti destinati al mercato americano, un passo che potrebbe influenzare le trattative in tutta Europa.

In un contesto in cui i giganti farmaceutici come AstraZeneca e Merck stanno riducendo i loro investimenti nel Regno Unito, la minaccia di tariffe da parte dell’amministrazione Trump ha costretto le aziende a rivedere le loro strategie. La nuova era di negoziazione, in cui le minacce tariffarie impongono dialoghi diretti con la Casa Bianca, segna un cambiamento radicale nelle dinamiche commerciali globali.

Il contesto dell’accordo

Il lobbying esercitato dalle aziende farmaceutiche ha raggiunto livelli senza precedenti, con un aumento esponenziale della spesa per l’influenza politica a Washington. Il direttore di Pharma Deutschland, Dorothee Brakmann, ha avvertito che l’Europa deve seguire l’esempio del Regno Unito per evitare il rischio geopolitico rappresentato dalle tariffe americane. Secondo Brakmann, il sistema di rimborso europeo deve diventare più flessibile e competitivo a livello internazionale.

Rischi e opportunità per l’industria

Alex Schriver, vicepresidente della Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, ha sottolineato l’importanza dell’accordo britannico, definendolo un primo passo significativo per garantire che i pazienti americani possano beneficiare di farmaci esentati da tariffe. Questa intesa potrebbe servire da modello per altri Paesi, suggerendo che le aziende europee debbano adattarsi a un nuovo panorama commerciale.

Implicazioni per l’industria farmaceutica europea

La mancanza di un accordo simile a livello dell’Unione Europea crea un clima di incertezza. Henrik Jeimke-Karge, portavoce di un gruppo farmaceutico tedesco, ha evidenziato come l’industria britannica ora possa pianificare con maggiore sicurezza, mentre le aziende europee si trovano ad affrontare una pressione crescente per adattarsi alle nuove regole del gioco. Il rischio di dazi doganali rimane elevato e, senza un accordo, l’Europa potrebbe perdere terreno rispetto a concorrenti come gli Stati Uniti e la Cina.

Strategie di lobbying in aumento

Le aziende farmaceutiche europee stanno aumentando i loro investimenti in lobbying, con nomine strategiche di esperti e società di consulenza per affrontare le sfide del nuovo governo americano. Aziende come Novartis hanno iniziato a collaborare con lobbyisti di alto profilo, cercando di garantire che i loro interessi siano rappresentati efficacemente. Questa strategia potrebbe rivelarsi cruciale per proteggere la competitività europea nel panorama farmaceutico.

Adattarsi ai cambiamenti globali

Le politiche tariffarie e le nuove dinamiche di negoziazione imposte dall’amministrazione Trump accelerano un cambiamento nell’economia biopharmaceutica globale. Le aziende farmaceutiche europee dovranno rispondere a queste sfide, rivedendo le loro strategie e cercando di evitare politiche che renderebbero difficile il lancio di nuovi farmaci in Europa. L’accordo del Regno Unito potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento più ampio che richiederà una risposta coordinata da parte delle industrie farmaceutiche europee.