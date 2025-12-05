Accordo Strategico tra Roscosmos e India per la Vendita di Motori Razzisti: Opportunità e Innovazioni

Roscosmos e l'India stanno collaborando per potenziare le capacità spaziali globali attraverso la fornitura di tecnologie avanzate e innovative.

La recente visita del presidente russo Vladimir Putin a New Delhi segna un punto di svolta significativo nelle relazioni spaziali tra Russia e India. Durante questo viaggio, il capo dell’agenzia spaziale russa, Roscosmos, Dmitry Bakanov, ha rivelato che l’agenzia sta esplorando la possibilità di vendita di motori razzo all’India e la licenza per la loro produzione.

Queste trattative si inseriscono in un contesto di crescente collaborazione tra i due paesi, con un particolare focus sull’innovazione tecnologica e sullo sviluppo di capacità autonome nel settore spaziale.

Un accordo promettente per i motori razzo

Bakanov ha dichiarato che il fulcro delle discussioni riguarda principalmente la commercializzazione dei motori e la possibilità di produzione locale di queste tecnologie. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli su eventuali contratti o tempistiche, il che suggerisce che le negoziazioni siano ancora nelle fasi iniziali.

Dettagli sull’accordo

Durante l’incontro tra Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi, è stata pubblicata una dichiarazione congiunta che evidenziava i progressi nella cooperazione reciproca nel campo dello . Sebbene non siano stati annunciati accordi specifici, la volontà di progredire in questo settore è chiara e rappresenta una continuazione di un rapporto consolidato nel tempo.

Le discussioni precedenti avevano già accennato a un interesse reciproco per l’avanzamento delle tecnologie di propulsione, inclusa la fornitura di motori a combustibile liquido della famiglia RD-170/171, motori sovietici storici utilizzati in razzi di media e grande capacità.

Implicazioni per l’industria spaziale indiana

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, potrebbe avere un impatto significativo sulle capacità di lancio dell’Indian Space Research Organisation (ISRO). L’integrazione del motore semi-cryogenico RD-191M, ad esempio, potrebbe aumentare drasticamente la capacità di carico del veicolo di lancio pesante LVM3, attualmente in grado di trasportare circa 4-4,2 tonnellate in orbita. Con questo nuovo motore, la capacità di carico potrebbe arrivare a 6,5-7 tonnellate.

Vantaggi a lungo termine

Questo incremento di capacità permetterebbe all’India di lanciare satelliti più pesanti e di intraprendere missioni più ambiziose, come esplorazioni planetarie o la realizzazione di moduli per stazioni spaziali. Inoltre, rafforzerebbe le iniziative di volo umano, come il programma Gaganyaan, contribuendo a rendere l’India un attore competitivo nel mercato globale dei lanci spaziali.

La prevista trasferimento di tecnologia non si limita solo alla vendita dei motori, ma include anche la possibilità per le aziende aerospaziali indiane, in collaborazione con Hindustan Aeronautics Limited (HAL), di produrre motori RD-191M a livello nazionale. Questo rappresenta un passo importante verso l’autosufficienza nelle tecnologie critiche per il settore spaziale.

Un legame storico tra India e Russia

La cooperazione tra India e Russia nel settore spaziale ha radici profonde, risalenti a decenni fa, quando la Russia ha assistito l’India nei suoi primi lanci satellitari. L’attuale dialogo sull’acquisizione di tecnologie avanzate per i motori razzo rappresenta un ulteriore sviluppo di questo legame, aprendo la strada a potenziali progetti congiunti nel futuro.

L’accordo per la vendita e la produzione di motori razzo tra Roscosmos e ISRO potrebbe rappresentare un cambiamento decisivo per il programma spaziale indiano, rendendolo più competitivo e autonomo. Con l’aumento della capacità di lancio e l’accesso a tecnologie all’avanguardia, l’India si prepara a consolidare la sua posizione nel panorama spaziale globale.