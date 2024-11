Negli ultimi mesi, Achille Costacurta è stato al centro di polemiche a causa delle sue difficoltà personali, segnate da dipendenze, ossessione per i social e dal peso del suo cognome, che lo hanno portato a comportamenti controversi sia nella vita privata che online. Tuttavia, nelle ultime ore, il giovane è apparso sui social e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Achille Costacurta è tornato su Instagram per aggiornare i suoi follower sul nuovo percorso intrapreso, lontano dalle tentazioni ma sempre presente sui social:

“Giorno 3, no alcol, no erba, no hashish“, queste le parole accompagnate a un selfie.