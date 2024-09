Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy, continua a far discutere. Negli ultimi giorni, il ragazzo ha mostrato sui social i suoi nuovi ‘denti’ e le critiche sono partite in un lampo. Ma, quanto costa la sua dentatura extra lusso?

Achille Costacurta, quanto costano i ‘denti’ nuovi?

Qualche giorno fa, Achille Costacurta ha condiviso su TikTok un video in cui si mostrava mentre si faceva impiantare dei ‘denti’ nuovi. Il filmato è arrivato dopo che il figlio di Martina Colombari e Billy ha attirato l’attenzione per una serie di contenuti in cui mostrava droghe, mazzette di soldi e insulti a sua madre. “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fai i denti nuovi“, ha scritto Achille a didascalia del filmato. Ma, quanto costa la sua nuova dentatura?

Il prezzo dei nuovi denti di Achille Costacurta

I nuovi ‘denti’ di Achille Costacurta, sfoggiati anche da star come Mahmood, Beyoncè, Madonna, Lady Gaga, e Kanye West, non sono altro che griglie o rivestimenti che vengono applicati sopra alla dentatura. Possono essere sia permanenti che removibili e il prezzo, in base al materiale utilizzato, va da 500 euro a 20mila euro.

Achille Costacurta: piovono critiche per i denti nuovi

Il video di Achille, quello in cui mostra i nuovi ‘denti’ ha indignato i fan. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero: “Poveretti i genitori, due brave persone che non meritavano tutto ciò”, oppure “Poveri Martina e Billy ,vi sono vicino”, o ancora “Da piangere di fronte a tale sfrontatezza… inutile, pensasse di andare a fare volontariato in Africa”.