Un artista riservato e generoso

Achille Lauro, noto per il suo stile unico e la sua musica innovativa, ha recentemente rivelato un lato meno conosciuto della sua personalità durante un’intervista a Domenica In con Mara Venier. La conduttrice ha svelato che, al di là della sua immagine pubblica, Lauro è un uomo di grande cuore, impegnato in opere di beneficenza che preferisce mantenere lontane dai riflettori.

Questo aspetto della sua vita è emerso in modo naturale, evidenziando come molti artisti scelgano di agire in silenzio, senza cercare la gloria personale.

Il legame con la madre

Durante la chiacchierata, Lauro ha dedicato parole toccanti alla madre, descrivendola come “l’incarnazione del bene”. Questo legame speciale con la figura materna non solo rivela la sua sensibilità, ma anche l’importanza dei valori familiari nella sua vita. La madre di Lauro ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso artistico e personale, fornendo un supporto incondizionato che ha contribuito a formare l’uomo che è oggi.

Un momento di serenità

Achille ha condiviso anche il suo attuale stato d’animo, affermando di sentirsi finalmente sereno e realizzato. Dopo un lungo periodo di introspezione e solitudine, ha iniziato a costruire relazioni più profonde con le persone che lo seguono. Questo cambiamento ha portato a una nuova magia nella sua vita, un sentimento di connessione che lo ha sorpreso e arricchito. La sua apertura verso gli altri è un segno di crescita personale e artistica, un passo importante per un artista che ha sempre navigato tra luci e ombre.

Amicizie significative

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista è l’amicizia con Antonello Venditti. Lauro ha raccontato di come questa relazione sia nata in modo spontaneo, portandolo a trascorrere le domeniche a pranzo a casa del celebre cantautore. Questi momenti di convivialità non solo arricchiscono la sua vita sociale, ma offrono anche un’opportunità per condividere esperienze e ispirazioni artistiche.

Retroscena dal Festival di Sanremo

Infine, Lauro ha condiviso un retroscena interessante riguardante la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Ha rivelato che Carlo Conti, conduttore della manifestazione, ha avuto un ruolo cruciale nel salvare il brano che ha presentato. La telefonata tra i due ha messo in luce l’importanza del supporto tra colleghi nel mondo della musica, un gesto che dimostra quanto sia fondamentale avere qualcuno che crede in te e nel tuo talento.