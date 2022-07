Achille Lauro: il mio show ispirato a Jesus Christ Superstar

Milano, 6 lug. (askanews) – In 12 mila hanno assistito all’Ippodromo di Milano al concerto di Achille Lauro, all’interno del Milano summer festival.

“Questo live mette un po’ un punto è un nuovo inizio – ha spiegato l’artista – abbiamo riarrangiato brani dell’inizo della mia carriera e proposto successi di oggi in unico grande filone musicale di circa due ore arrangiato da Marco Lanciotti e il maestro Gregorio Calculli, un grandissimo lavoro che si rifà al musical Jesus Christ Superstar, sono molto soddisfatto di quello che stiamo portando in scena”.

Durante il concerto sono stati creati e proiettati dei quadri digitali (progetto, ideato dalla società dell’artista De Marinis Group insieme agli studenti della BigRock school)che saranno poi messi all’asta come NFT in autunno, al termine dell’Achille Lauro Superstar tour, a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Achille Lauro sarà a Roma il 12 luglio dove sono attese 20 mila persone.