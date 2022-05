Acqua minerale naturale ritirata dal mercato: i lotti contaminati

Due lotti di acqua naturale sono stati ritirati dal mercato per possibile rischio microbiologico: quali sono le confezioni interessate?

Il Ministero della Salute ha diramato un avviso per far ritirare dal mercato due lotti di acqua minerale naturale per “rischio microbiologico”. Le confezioni contaminate sono state segnalate per “possibile presenza di Staphylococcus aureus” e sono le seguenti: