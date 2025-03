Un lungo percorso politico

Filippo Maria Pandolfi, figura di spicco della politica italiana, è venuto a mancare a Bergamo all’età di 97 anni. La sua carriera, iniziata negli anni ’70, è stata caratterizzata da un impegno costante e da una dedizione al servizio pubblico che lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi di governo. Pandolfi ha esordito come sottosegretario alle Finanze nell’esecutivo Moro-La Malfa, un ruolo che ha segnato l’inizio di un lungo e fruttuoso percorso politico.

Ministro e europarlamentare

Nel luglio del 1976, Pandolfi è stato nominato ministro delle Finanze, un incarico cruciale in un periodo di grande instabilità economica per l’Italia. La sua competenza e la sua visione hanno contribuito a guidare il paese attraverso sfide significative. Nel marzo del 1978, ha assunto la direzione del Ministero del Tesoro, dove ha continuato a lavorare per il bene dell’economia nazionale. La sua carriera ministeriale è proseguita con la nomina a titolare dell’Industria nel 1980 e successivamente a ministro dell’Agricoltura.

Un contributo alla Commissione europea

Nel 1988, Pandolfi ha fatto un ulteriore passo avanti nella sua carriera politica, diventando membro della Commissione europea con competenza per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. Questo ruolo gli ha permesso di influenzare le politiche europee in un settore cruciale per il futuro del continente. Rimase in carica fino al 1992, contribuendo a plasmare le strategie di innovazione e sviluppo che avrebbero avuto un impatto duraturo sull’Europa.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Filippo Maria Pandolfi segna la fine di un’era per la politica italiana. La sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno per il progresso del paese rimarranno nella memoria collettiva. In un momento in cui la politica italiana affronta sfide senza precedenti, il suo esempio di integrità e competenza è un faro per le future generazioni di leader. La sua eredità vivrà attraverso le politiche che ha contribuito a sviluppare e le vite che ha toccato nel corso della sua lunga carriera.