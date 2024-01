Il mondo della musica piange per la perdita di un’icona del jazz: Franco Caroni, fondatore e figura centrale di Siena Jazz, è scomparso all’età di 74 anni mentre si trovava in vacanza a Follonica, colto da un improvviso malessere.

Creatore di Siena Jazz

Originario della suggestiva città del Palio, Siena, Caroni ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. Nel lontano 1977, ha dato vita a Siena Jazz, un’istituzione che è diventata nel corso degli anni uno dei poli formativi più rilevanti per la musica, sia in Italia che all’estero. Il contributo di Caroni non si è limitato a una semplice istituzione accademica: ha permeato l’anima della scena musicale, ispirando generazioni di artisti con la sua passione, la sua dedizione e il suo talento nel plasmare talenti emergenti. La sua lunga permanenza come presidente e direttore di Siena Jazz ha segnato un periodo di straordinario sviluppo e riconoscimento per l’accademia. Grazie al suo impegno, Siena Jazz non solo ha nutrito la cultura musicale in Italia, ma ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama internazionale, diventando una fucina di talenti e un punto di riferimento per gli appassionati di jazz.

Un riferimento anche fuori dal jazz

Franco Caroni non è stato solamente un punto di riferimento nell’ambito del jazz, ma la sua statura e il suo contributo sono stati riconosciuti anche al di là di questo genere musicale. Nel 2009, ha ricevuto il prestigioso Mangia d’Oro, massimo riconoscimento conferitogli dal Comune di Siena, un omaggio alla sua straordinaria dedizione e al suo impatto nella città e nella cultura locale. L’eredità di Franco Caroni continuerà a vivere attraverso le note e i talenti che ha plasmato.