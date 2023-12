Mondo del cinema in lutto: è morto Tom Wilkinson

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tom Wilkinson. Il celebre attore di Full Monty si è spento all’età di 75 anni.

Lutto nel mondo del cinema, si è spento all’età di 75 anni Tom Wilkinson

Il noto e apprezzato attore britannico Tom Wilkinson si è spento all’età di 75 anni. A dare la triste notizia la Bbc che ha spiegato di aver appreso l’annuncio dall’agente, intervenuto a nome della famiglia che chiede il rispetto della privacy. Noto per i suoi ruoli in diversi film, quali “Full Monty” e “Shakespeare In Love”, ha recitato in ben oltre 130 film. Nel corso della sua carriera ha ricevuto due nomination all’Oscar e sei ai British Academy Film Awards.

Il triste annuncio della famiglia

A confermare la notizia della morte una dichiarazione che è stata condivisa dall’agente del compianto attore a nome della sua famiglia: “È con grande tristezza che la famiglia di Tom Wilkinson annuncia che è morto improvvisamente a casa il 30 dicembre. Sua moglie e la sua famiglia erano con lui”.

Per poi aggiungere: “La famiglia chiede privacy in questo momento”. Wilkinson, come riportato anche dall’Ansa, era, secondo l’Encyclopaedia of British Film: “un personaggio di spicco, con un dono straordinario – uno tra tanti – nel trasmettere il dolore interiore”.