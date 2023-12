Colpito alla testa da un petardo esploso da un amico: grave 28enne

Un giovane di 28 anni è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un petardo esploso da un amico.

Colpito da un petardo esploso da un amico: grave 28enne

Ad Anzio, in provincia di Roma, un ragazzo di 28 anni è stato colpito alla testa da un petardo esploso da un amico. Soccorso dal personale del 118, il giovane è stato trasportato dapprima in codice rosso presso l’ospedale Riuniti. In seguito è stato trasferito presso il San Camillo dove è ricoverato in prognosi riservata.

Ragazzo ricoverato in terapia intensiva

Sottoposto ad un intervento chirurgico, il ventottenne è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul posto sono giunti i carabinieri per fare i dovuti accertamenti del caso. Stando ad una prima ricostruzione, sembra che il giovane si trovasse in un locale per partecipare ad una festa. Uscito fuori, è stato colpito accidentalmente da un petardo lanciato da un amico.

I carabinieri sono già risaliti all’identità dell’amico che avrebbe esploso il petardo. Sono in corso, intanto, ulteriori accertamenti sulla tipologia di petardo e per verificare quanto effettivamente accaduto. Sul caso verrà inoltre inoltrata apposta informativa alla procura della Repubblica di Velletri.