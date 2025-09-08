Addio a Rick Davies: il fondatore e musicista dei Supertramp aveva 81 anni

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Rick Davies, fondatore, tastierista e cantante dei Supertramp, una delle band più amate del panorama rock progressivo e pop internazionale.

Rick Davies, anima dei Supertramp, è morto all’età di 81 anni: la carriera e il successo

Rick Davies, fondatore e anima del celebre gruppo inglese Supertramp, si è spento venerdì scorso, 5 settembre, nella sua casa di Long Island, nello stato di New York, all’età di 81 anni.

L’artista combatteva contro il mieloma multiplo, un tumore del sangue che gli era stato diagnosticato nel 2015.

La carriera

Nato a Swindon, nel Wiltshire, in Inghilterra, il 22 luglio 1944, Richard Davies si appassiona alla musica già a otto anni ascoltando casualmente un vecchio disco del batterista Gene Krupa. La sua carriera inizia come batterista, ma la sua vera passione è il pianoforte, strumento che suona da autodidatta con uno stile influenzato dal jazz e dal blues.

Negli anni ’60 milita in vari gruppi, tra cui i Rick’s Blues (con Gilbert O’Sullivan alla batteria) e The Joint, prima di fondare i Supertramp nel 1969 grazie al sostegno finanziario del mecenate danese Stanley August Miesegaes. L’incontro con Hodgson segna l’inizio di una collaborazione artistica destinata a fare la storia.

Dopo due album poco noti, i Supertramp trovano il successo nel 1974 con “Crime of the Century”, album che contiene l’inno “Bloody Well Right”. Ma è con “Breakfast in America” del 1979 che la band conquista il mondo: l’album vende oltre 20 milioni di copie, trainato da singoli indimenticabili come “The Logical Song”, “Take the Long Way Home” e “Goodbye Stranger”.

L’annuncio della scomparsa

Questo il comunicato stampa ufficiale della band per annunciare la scomparsa di Rick Davies: “La Supertramp Partnership è profondamente addolorata nell’annunciare la morte del fondatore Rick Davies, dopo una lunga malattia. Rick è morto nella sua casa a Long Island il 5 settembre. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo e suonare con lui per oltre cinquant’anni. Le nostre più sentite condoglianze a Sue Davies”.

Le ultime esibizioni

Oltre al lavoro con i Supertramp, Rick Davies si è esibito negli ultimi anni con la formazione Ricky and the Rockets, prediligendo set più intimi orientati verso il blues, la sua prima passione. Le sue ultime apparizioni pubbliche risalgono al 2022.