Roma sua dice addio ad Angelo Onofri, lo “spaghettaro” di Trastevere.

Il mitico “Angelone” se ne è andato a 66 anni dopo un attacco cardiaco improvviso e tragico. Da quanto si apprende dai media il popolare quartiere romano di Trastevere è a lutto dopo la notizia che era morto Angelo Onofri, patron storico del ristorante “Ai Spaghettari”. Sarebbe riduttivo definire quel ristorante come un locale di curcina tipica romana, quel posto, quello ed il suo titolare erano (e resteranno) dei veri “totem romaneschi”.

Addio ad Angelo Onofri, lo “spaghettaro”

L’uomo era titolare di quell’iconico locale insieme alla moglie Francesca, al figlio Roberto e alla sorella Anna. I media spiegano che Onofri sarebbe stato stroncato da un infarto a 66 anni. Angelo era anche conosciuto come “Angelone” per via della sua imponente mole.

Una vera icona della romanità verace

Il ristoratore era un “punto di riferimento per buongustai e vip”, come spiega Leggo.

Sempre la testata spiega che a dare la notizia della morte è stata la moglie. Il funerale di Angelo Onofri saranno celebrati oggi sabato 31 dicembre alle ore 12 presso la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe in via Aurelia 675. E a dare l’ultimo saluto ad “Angelone” c’è da giurare che saranno in moltissimi.