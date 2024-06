La giovane content creator Mirna, nota su TikTok come twilightvenom13, è deceduta. Seguita da oltre 120 mila follower, Mirna era una delle prime influencer a sensibilizzare il pubblico sui disturbi mentali. La notizia è stata resa pubblica dalla madre, Cristina Camino, attraverso un post su Instagram.

Addio alla creator di TikTok Mirna, la madre: “Bloccata dal suo demone interiore”

Le cause precise della morte non sono state chiarite, ma tra i commenti, la madre ha spiegato che Mirna era “bloccata dal suo demone interiore”.

Cristina Camino ha espresso il suo dolore con parole toccanti: “Sarai sempre con me, ti ho amato, angelo mio”. Ha poi aggiunto un commento all’ultimo post Instagram della figlia, riflettendo sul delicato equilibrio necessario per sostenere qualcuno in difficoltà: “Sono la sua mamma che non si era accorta di avere un fiore delicatissimo tra le mani, l’ho soffocata con le mie attenzioni, ma lei aveva bisogno solo d’amore”.

Mirna, conosciuta per i suoi tutorial di make-up e per i post dedicati alla sensibilizzazione sui disturbi mentali, aveva condiviso il suo ultimo video su TikTok a fine dicembre.

I suoi fan avevano notato la sua assenza dai social e si chiedevano il motivo del silenzio. Nei commenti, è emerso che Mirna si era affidata a una struttura specializzata per il trattamento del disturbo borderline di personalità. Nonostante i tentativi di aiuto, sembrava che il suo demone interiore fosse troppo forte da superare.

Mirna era più attiva su Instagram, dove pubblicava disegni e creazioni artistiche. Il 13 giugno aveva scritto un post che rifletteva il suo profondo dolore: “Ho perso pezzi importanti di me, ora si è formata una voragine che mi ricorda costantemente di essere lì e ogni respiro è un coltello tagliente e omicida”. La sua lotta contro i disturbi mentali ha lasciato un segno profondo nella comunità online, che ora piange la sua perdita.