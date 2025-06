Alvaro Vitali si è spento nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, a Roma. L’attore e comico italiano, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Pierino e per la sua partecipazione a numerosi film della commedia sexy all’italiana, lascia un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato circa due settimane fa a causa di una broncopolmonite recidivante, come aveva rivelato in un’intervista la sua ex moglie, Stefania Corona.