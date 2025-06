David Hekili Kenui Bell, attore noto per aver preso parte al recente live action di Lilo & Stitch distribuito lo scorso maggio, è stato trovato morto lo scorso 12 giugno all’età di 46 anni. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

È morto David Hekili Kenui Bell, attore di Lilo & Stitch: l’annuncio della sorella

David Hekili Kenui Bell è scomparso il 12 giugno scorso a soli 46 anni. Le cause della morte non sono state rese note, ma la notizia ha scosso il mondo del cinema e la sua comunità. Il pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Big Hawaiian Dude nel live action Lilo & Stitch, uscito poche settimane prima della sua morte. Un debutto sul grande schermo che rappresentava per lui una vera consacrazione, dopo anni di impegno e gavetta.

“È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e affascinante fratellino David HK Bell trascorrerà la giornata di oggi in compagnia del nostro Padre Celeste“, ha scritto Jalene Kanani Bell con un lungo post su Facebook.

Attore, doppiatore e volto noto nella sua comunità, Bell era molto legato alle sue radici: aveva recitato in serie girate alle Hawaii come Hawaii Five-0 e Magnum P.I., prestava la voce agli annunci dell’aeroporto di Kona ed era ambasciatore della Kona Brewing Company.

Chi lo conosceva lo descriveva come un uomo generoso e pieno d’amore. La sorella Jalene lo ha ricordato come un “gigante gentile”, capace di riempire di affetto la vita della sua famiglia, mentre la sua agente ha parlato di lui come di qualcuno che “incarnava lo spirito dell’aloha”.

È morto David Hekili Kenui Bell, attore di Lilo & Stitch: le prime ipotesi

Secondo quanto riportato da People.com, l’attore del live action Lilo & Stitch del 2025 è deceduto il 12 giugno scorso alle 14:26. Una fonte vicina alle forze dell’ordine ha confermato che è stata aperta un’indagine in collaborazione con il medico legale. L’autopsia verrà programmata per chiarire le cause esatte del decesso. Al momento, l’ipotesi di omicidio sarebbe stata esclusa, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

“L’indagine è in corso al momento. Non si sospetta alcun dolo”.