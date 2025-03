Pietro Genuardi è morto: addio all’attore di CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore

Triste lutto per i fan di CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore: morto a 6...

Triste lutto per i fan di CentoVetrine e Il Paradiso delle Signore: morto a 6...

L'attore, noto per il ruolo di Ivan Bettini in CentoVetrine, è morto. A ottobre aveva lasciato Il Paradiso delle Signore per motivi di salute.