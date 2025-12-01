Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni

Il tennis italiano è in lutto per la scomparsa di Nicola Pietrangeli, un atleta che ha segnato la storia di questo sport. Con i suoi due titoli del Roland Garros vinti nel 1959 e 1960, Pietrangeli ha aperto la strada a generazioni di tennisti italiani, diventando un simbolo di eccellenza nel panorama sportivo internazionale.

È stato un pioniere, non solo per i suoi successi individuali, ma anche per il suo ruolo di capitano nella prima vittoria italiana in Coppa Davis nel 1976. La sua carriera, che si è estesa per oltre quattro decenni, ha lasciato un’impronta indelebile nel tennis.

Un talento precocissimo

Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, da padre italiano e madre russa, Pietrangeli si trasferì a Roma a causa delle vicende storiche che colpirono la sua famiglia. Già da giovane si distinse per il suo talento, conquistando il suo primo titolo importante agli Internazionali d’Italia nel 1957.

Successi ai tornei principali

La carriera di Pietrangeli è stata costellata di successi. Oltre ai due titoli di Roland Garros, raggiunse anche la finale in altre due edizioni, nel 1961 e nel 1964. Con un totale di 48 tornei vinti, il suo palmarès include anche trionfi a Montecarlo e in diversi eventi ATP, cementando così la sua posizione tra i grandi del tennis.

Un campione nel doppio e nel team

Pietrangeli non è stato solo un grande singolarista, ma anche un eccellente giocatore di doppio. Insieme a Orlando Sirola, vinse il Roland Garros nel 1959, dimostrando la sua versatilità e abilità nel gioco di squadra. La sua carriera in Coppa Davis è altrettanto impressionante, con un record di 164 match disputati e 120 vittorie, un traguardo che rimane ineguagliato.

Il capitano della vittoria storica

Il suo nome è indissolubilmente legato alla prima vittoria italiana in Coppa Davis, avvenuta nel 1976 contro il Cile. Da capitano, Pietrangeli ha guidato la squadra con saggezza e determinazione, portando un’intera nazione a festeggiare un trionfo che ha fatto la storia.

Un’eredità duratura

Nicola Pietrangeli ha rappresentato un esempio per i giovani tennisti italiani. La sua affermazione che “i record sono fatti per essere battuti” riflette la sua mentalità positiva e il suo spirito competitivo. Con la recente ascesa di tennisti come Jannik Sinner, che ha superato il suo record di Slam, il suo messaggio continua a vivere.

Pietrangeli ha sempre creduto nel potere della perseveranza e del lavoro duro, valori che ha trasmesso anche alle nuove generazioni. La sua eredità non si limita ai trofei, ma si estende anche all’influenza che ha avuto su tutti coloro che praticano il tennis in Italia e oltre.

Concludendo, la scomparsa di Nicola Pietrangeli lascia un vuoto nel mondo del tennis, ma il suo spirito e i suoi successi rimarranno per sempre nella memoria di tutti gli appassionati. La sua storia è un racconto di dedizione, passione e amore per il tennis, un racconto che continuerà a ispirare molti.