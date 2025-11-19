Valentina Mitri, 40 anni e madre di due figlie: la battaglia contro il tumore raccontata sui social e l’eredità di coraggio dopo la morte.

Valentina Mitri, 40 anni e madre di due figlie, è stata un esempio di coraggio e resilienza, affrontando una malattia grave senza mai perdere il sorriso. La sua storia racconta di forza, amore familiare e dedizione, diventando un messaggio di speranza per chiunque conosca il valore della determinazione di fronte alle difficoltà.

Valentina Mitri muore a 40 anni: una vita segnata dalla forza e dalla resilienza

Chi l’ha incontrata parla di lei come di una persona dalla tempra incrollabile, capace di affrontare le difficoltà con coraggio e dignità. Scomparsa a soli 40 anni, lascia un vuoto profondo nella sua famiglia, tra amici, colleghi e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso. La diagnosi di tumore, ricevuta nel gennaio 2024, l’ha costretta ad affrontare un percorso doloroso, che ha però vissuto con un coraggio sorprendente.

Attraverso i social, soprattutto su Facebook, Valentina ha condiviso le tappe della malattia, le paure e, soprattutto, la sua determinazione, trasformando il suo diario digitale in un messaggio quotidiano di speranza e amore verso le due figlie.

Come riportato da Il Messaggero, nata a San Vito al Tagliamento il 20 settembre 1985, Valentina si era diplomata al liceo scientifico e laureata in Tecniche di laboratorio biomedico all’Università di Trieste. Accanto a Marco, suo marito, e alle due figlie, trovava la forza per affrontare ogni giorno con un sorriso.

Fino all’ultimo istante, Valentina ha trasmesso serenità e amore, facendo della propria esperienza un esempio di resilienza e umanità, senza chiedere compassione, ma condividendo la possibilità di restare interi anche nei momenti più difficili.

Addio a Valentina Mitri: l’annuncio della sua morte sui social

La donna è deceduta lunedì al Cro di Aviano, dove era ricoverata. La comunità di San Vito al Tagliamento si prepara ora a dare l’ultimo saluto a Valentina. I funerali, riportano Il Messaggero e Il Gazzettino, si terranno venerdì 21 novembre alle 15 nel Santuario di Madonna di Rosa.