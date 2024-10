Adele in lacrime durante il concerto, l'incontro con Céline Dion: "La mia pe...

Adele, durante un suo live al The Colosseum At Caesars Palace a Las Vegas tra il pubblico, ha notato Celine Dion: l'emozione dell'artista

Un momento di grande emozione durante il concerto di Adele al The Colosseum at Caesars Palace di Las Vegas. Durante l’esibizione, la cantante britannica è scesa tra il pubblico per salutare i fan e, notando Céline Dion tra gli spettatori, è stata immediata l’emozione dell’artista.

Adele e Céline Dion durante il concerto a Las Vegas

Dopo essersi commossa, l’artista si è avvicinata alla collega per abbracciarla forte tra le lacrime. Il momento tra le due è diventato virale sui social:

“La mia persona preferita di tutti i tempi”, ha dichiarato Adele, dal palco, riferendosi a Céline.

Il ringraziamento di Céline Dion durante il concerto

La star canadese ha risposto con calore all’affetto del pubblico, alzandosi e salutando con la mano tutti i presenti.

Molti spettatori, lo scorso agosto, hanno sorriso nel rivederla finalmente esibirsi in pubblico durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, dove ha interpretato “L’Hymne à l’amour” di Edith Piaf.

Céline Dion, 56 anni, è affetta dalla Sindrome della Persona Rigida che, come da lei dichiarato, le causa crampi addominali, costali, sulla colonna vertebrale, persino alla gola.

Adele si ferma con i concerti

Adele, a inizio settembre, ha annunciato ai suoi fan che non li vedrà per un “tempo incredibilmente lungo” in quanto ha deciso di prendersi una pausa dai concerti dopo l’attività intensa degli ultimi anni.