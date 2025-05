Mario Adinolfi non è ancora arrivato in Honduras, ma ha già attirato l’attenzione. Intervistato dal settimanale Chi, il giornalista e politico ha commentato la presenza nel cast de L’Isola dei Famosi di Carly Tommasini, modella transgender.

Adinolfi all’Isola: prime dichiarazioni prima ancora di partire

Le sue parole hanno generato reazioni, come riporta lanostratv.it.

Non tanto per l’incontro annunciato tra due mondi molto distanti, ma per il modo in cui Adinolfi ha descritto il proprio ruolo.

“Anche lei ha un suo vissuto, con idee in conflitto con le mie”, ha detto parlando di Tommasini. “Ma non ho difficoltà a relazionarmi: come avrà capito sono tante le mie idee in conflitto con gli altri”. Poi aggiunge: “Chiedo solo cittadinanza, convivenza”.

A chi gli ha chiesto come convivere con chi ha visioni così lontane, ha risposto: “Non soffro di omofobia o transfobia, che è una dimensione di paura o disprezzo che io, invece, subisco. Non provo distanza fisica da nessuno. Costruisco la mia esistenza sulle mie idee, ma questo non mi impedisce di entrare in contatto con persone molto diverse”.

Adinolfi e la modella influencer transgender: il tema della convivenza al centro

Le dichiarazioni di Adinolfi sulla modella transgender Carly Tommasini sono arrivate insieme a una riflessione più ampia sul concetto di famiglia e rappresentazione sociale. “Difendo la famiglia costituzionale”, ha detto. “In Italia ci sono 29 milioni di persone sposate, ma si parla solo di unioni civili, di famiglie arcobaleno”.

Secondo Adinolfi, la difficoltà delle famiglie tradizionali, in particolare quelle monoreddito, riceve poca attenzione. “Quando parleremo di chi fatica ad arrivare a fine mese? Di chi viene considerato vecchio, tossico, patriarcale? La vita esiste per tutti. Anche la mia è stata piena di errori. Non sono un predicatore. Ho fatto scelte personali, come tutti”.

Il confronto tra visioni differenti, che si troveranno presto a convivere su un’isola televisiva, potrebbe diventare terreno di dialogo. Oppure, una nuova occasione di contrasto pubblico. Sarà il reality a raccontare il resto.