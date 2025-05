Maltempo in arrivo sull’Italia: le previsioni meteo annunciano piogge e ven...

Doppia perturbazione in arrivo sull’Italia. Le previsioni meteo maltempo indicano un netto peggioramento con piogge diffuse, calo termico e rischio grandinate, soprattutto al Centro-Nord nei prossimi giorni.

Dopo giorni di clima mite e cieli sereni, una doppia perturbazione sta per colpire la penisola, portando piogge diffuse e un netto calo delle temperature. Le prime avvisaglie si sono già fatte sentire al Centro-Nord, dove si apre un periodo dove le previsioni meteo annunciano un maltempo destinato a durare.

Previsioni meteo maltempo: piogge e temporali al Centro-Nord

Le prossime ore saranno decisive. Una depressione in risalita dalla Spagna, unita a un fronte freddo proveniente dall’Europa centro-settentrionale, sta determinando un cambiamento radicale del quadro meteorologico. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo in estensione sulle regioni settentrionali e su parte del Centro.

Attesi rovesci anche intensi, con temporali localmente violenti su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Levante ligure . Non si escludono grandinate e raffiche di vento improvvise, soprattutto nelle zone alpine, prealpine e nelle aree interne della Toscana. L’orografia del territorio, in questi casi, può amplificare la forza dei fenomeni, rendendoli più intensi e localizzati.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione nei territori già fragili dal punto di vista idrogeologico.

Previsioni meteo maltempo: Sud più stabile, ma non del tutto al riparo

Nel Mezzogiorno il quadro appare più variegato. La mattinata sarà nuvolosa su diverse aree interne, con possibilità di brevi piovaschi. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo tenderà ad aprirsi, specie lungo il medio-basso Adriatico, in Calabria e sulle due Isole Maggiori. Qui, l’influenza del sistema perturbato sarà più marginale, consentendo condizioni in prevalenza soleggiate.

Le temperature subiranno un calo sensibile, in particolare al Nord e nelle zone interne del Centro, riportandosi su valori più consoni alla media stagionale. In alcune località si registreranno persino punte leggermente al di sotto delle attese per maggio.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’instabilità potrebbe accompagnare l’Italia ancora per diversi giorni. Il Nord e parte del Centro resteranno le aree più esposte, mentre al Sud il tempo dovrebbe mantenersi più stabile almeno fino a metà settimana.