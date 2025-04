Il caldo sta arrivando. E non sarà un semplice assaggio.

Previsioni meteo, torna il caldo? Forse l’anticipo d’estate è alle porte

C’è chi si era quasi abituato alla pioggia, a quelle giornate confuse, sospese tra primavera e inverno. Ma qualcosa sta cambiando. Lentamente, certo. Eppure il cambio di passo è netto.

L’aria comincia a scaldarsi. Il cielo si apre. E in lontananza, ecco che si intravede… l’Africa.

Già nelle prossime ore si sentirà il primo colpo. Secondo le previsioni meteo la prima ondata di caldo africano della stagione è pronta a investire l’Italia , con le temperature che saliranno in fretta, anche oltre i 30 gradi. Un anticipo d’estate che, al Nord e in parte del Centro-Sud, si mescolerà però con una coda di instabilità. Eh sì, perché la circolazione ciclonica non molla ancora del tutto. Colpisce le zone interne. Disturba i rilievi. Ma anche qui, qualcosa si muove. Sulle pianure e lungo l’Adriatico, il sole inizia a farsi più presente. E il termometro sale. Piano ma deciso.

L’esplosione del caldo ed effetti collaterali: le previsioni del meteo

La svolta vera scatterà da mercoledì 30 aprile. Secondo le previsioni meteo prenderà un’altra forma. Merito dell’incontro – a tratti perfetto – tra l’anticiclone delle Azzorre e la pressione sub-sahariana. Tradotto: giornate più stabili, cieli sereni, temperature in ascesa. E non solo per un giorno. Questa fase calda dovrebbe accompagnarci almeno fino al weekend.

Poi, ecco il boom. Da giovedì 1° maggio si cambia registro. Si parla di un caldo anomalo, quasi esagerato per il periodo. Il termometro? Schizza in alto. 32, 33 gradi in diverse zone del Paese. Valle Padana, interno del Centro Italia, Sicilia, Sardegna. Tutte coinvolte. Con città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Trento che toccheranno punte di 6-8 gradi sopra la media.

Ma non è tutto oro. Perché con il caldo arriverà anche l’afa. L’umidità, rimasta nell’aria dopo le piogge, renderà tutto più pesante. Fastidioso.

E attenzione: il copione potrebbe cambiare di nuovo. Forse già da domenica sera. Alcuni modelli prevedono un ritorno dell’instabilità a inizio settimana. Ma per ora – diciamolo – è solo una tendenza. Da confermare. O smentire.