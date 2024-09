Adriano Celentano non risponde più alle chiamate di Teo Teocoli.

Non solo Rosalinda Celentano, ma anche un'altra figura importante per Adriano, Teo Teocoli, ha smesso di sentire da lui da diversi anni. Teocoli, in un'intervista rilasciata a Daniele Tinti e Stefano Rapone nel corso del programma Tintoria, ha affermato che il cantante non risponde alle sue telefona...

Non solo Rosalinda Celentano, ma anche un’altra figura importante per Adriano, Teo Teocoli, ha smesso di sentire da lui da diversi anni. Teocoli, in un’intervista rilasciata a Daniele Tinti e Stefano Rapone nel corso del programma Tintoria, ha affermato che il cantante non risponde alle sue telefonate da almeno un quattriennio. La sua ammirazione per Adriano era incondizionata e da giovane si recava spesso sotto la sua abitazione in via Gluck per cercare un contatto con lui. A un certo punto, Adriano lo invitò nella sua casa, affermando alla madre di Teo come assomigliassero. Da allora nacque un’amicizia che però sembra essersi interrotta cinque anni fa, quando Adriano ha iniziato a troncare i rapporti. Non risponde alle chiamate e non comunica con nessuno, a quanto pare a causa di una delusione artistica. Nonostante abbiano celebrato insieme 40 compleanni, dato che Adriano nasceva il 6 gennaio e quindi in occasione dell’Epifania, negli ultimi due anni la situazione è cambiata. Teocoli ha provato a contattarlo per ben quattro anni senza risposta. Teo Teocoli ha inoltre accennato a un litigio con Adriano Celentano durante la trasmissione “Belve” nel 2022. Dopo un’amicizia lunga 60 anni, la loro relazione si è interrotta dopo “Adrian”. Teocoli si è trovato a Verona, in attesa di Adriano che era scomparso.

Mi ha fatto una telefonata, dicendomi ‘ascolta, devi rappresentarmi, questa volta devi essere accurato e identico. Sei tu a condurre lo show prima del cartone’. Questo non era gradito a Mediaset, perché desideravano il Celentano autentico. Non si è mai fatto vedere. Alla conclusione, feci ritorno a Milano, comunicandogli che se aveva bisogno di qualcosa in più, poteva contattarmi. Da quel momento in poi, non ho più avuto sue notizie. Sospetto che lui e la Mori siano reclusi nella loro abitazione da tre anni.”