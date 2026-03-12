Aereo perde una ruota durante l’atterraggio: panico per i passeggeri

Un atterraggio brusco del volo IX938 ha provocato il distacco del carrello anteriore ; i passeggeri, spaventati, sono scesi tutti illesi mentre le autorità avviano verifiche tecniche

Un volo di linea diretto a Phuket si è trasformato in attimi di paura quando, durante il contatto con la pista, si è verificato il distacco di componenti del carrello anteriore. Il velivolo coinvolto era un Boeing 737 MAX 8 della Air India Express, registrazione VT-BWQ, in rotta da Hyderabad a Phuket. A bordo si trovavano 133 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio; nonostante l’impressionante sequenza di eventi documentata da video amatoriali, non sono stati segnalati feriti.

L’episodio è avvenuto l’11 marzo 2026 durante la fase finale di discesa: l’aereo ha toccato la pista con un impatto particolarmente violento, rimbalzando e perdendo stabilità. In alcuni filmati si vede chiaramente una ruota che si separa dal mezzo e rotola sulla pista, mentre rapporti ufficiali della DGCA indicano che potrebbero essere rimaste coinvolte entrambe le ruote anteriori. Le autorità aeroportuali hanno dovuto bloccare temporaneamente le operazioni per mettere in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni iniziali, il volo IX938 ha effettuato un atterraggio duro, termine che in aviazione descrive un contatto con la pista con forze superiori a quelle previste. L’impatto ha provocato il distacco di uno o più elementi del carrello anteriore, con il pezzo visibile nei video che circolano sui social. Il velivolo ha rimbalzato ripetutamente prima di fermarsi, perdendo temporaneamente la traiettoria di allineamento. Le autorità locali e la compagnia hanno subito attivato le procedure operative standard per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, mentre tecnici specializzati sono intervenuti per ispezionare il velivolo e rimuovere detriti dalla pista.

Cosa mostrano i video e le testimonianze

I filmati pubblicati online evidenziano il momento in cui una ruota si stacca e rotola lungo la pista, offrendo una testimonianza visiva immediata dell’accaduto. I passeggeri a bordo hanno descritto scene di panico: urla, movimenti bruschi e la sensazione che il velivolo potesse perdere completamente il controllo. Una passeggera, Minal Ahuja, ha raccontato di aver percepito persone sollevarsi dai sedili durante i rimbalzi, sottolineando il terrore amplificato dalla presenza di neonati tra i viaggiatori. Queste testimonianze completano le verifiche tecniche, fornendo elementi utili agli investigatori per ricostruire la catena degli eventi.

Intervento dell’aeroporto e assistenza ai passeggeri

Dopo l’arresto del velivolo, il personale di Phuket International Airport ha isolato la zona interessata, rimuovendo il pezzo del carrello e predisponendo il trasferimento dell’aereo nell’area di parcheggio. La società Airports of Thailand ha confermato la chiusura temporanea dello scalo per consentire le operazioni di rimozione e pulizia della pista, oltre a mettere in atto un piano di assistenza per i passeggeri coinvolti. Tra le misure attivate figuravano l’allestimento di aree d’attesa, la distribuzione di acqua e il supporto del personale di terra per gestire i contatti con i viaggiatori ed eventuali riprotezioni.

Procedure di sicurezza e comunicazioni ufficiali

La compagnia aerea ha dichiarato che l’equipaggio ha seguito le procedure di sicurezza previste in tali circostanze, consentendo lo sbarco ordinato dei passeggeri senza feriti. Le autorità di regolamentazione, inclusa la DGCA, hanno informato che verranno eseguite verifiche approfondite per determinare le cause tecniche dell’anomalia. L’aereo è stato identificato con la registrazione VT-BWQ e sarà sottoposto a ispezioni dettagliate da parte dei tecnici per valutare eventuali guasti strutturali, problemi meccanici o fattori legati alla sequenza dell’atterraggio.

Impatto sui passeggeri e prospettive

Nonostante l’allarme e lo spavento vissuto dai presenti, la vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche per i passeggeri: questo risultato è il frutto delle procedure d’emergenza e della prontezza del personale di bordo e di terra. L’episodio resterà comunque un evento traumatico per chi era a bordo e richiederà un follow-up operativo e psicologico per alcuni viaggiatori. Le indagini tecniche determineranno ora le responsabilità e il percorso per ripristinare la fiducia nei servizi interessati, mantenendo al centro la sicurezza come priorità assoluta.